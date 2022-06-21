Один із найкращих українських тренерів повернувся до УПЛ

Український тренер Юрій Вернидуб очолив "Кривбас", про що повідомила прес-служба клубу криворізького клубу.

56-річний фахівець підписав контракт із клубом на три роки. До його тренерського штабу увійшли Дмитро Кара-Мустафа, Ігор Фокін та Валерій Михайленко. Тренером воротарів залишиться Тарас Гребенюк.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Юрій Вернидуб очолив "Шериф". Команда під керівництвом українця стала першою в історії Молдови, яка вийшла до групового етапу Ліги чемпіонів, де обіграла "Реал" та "Шахтар". Також "Шериф" виграв чемпіонат Молдови.

Після початку військового вторгнення Росії Вернидуб повернувся до України та вступив до лав ЗСУ.

В Україні тренер працював у запорізькому "Металургу" та луганській "Зорі". Варто зазначити, що "Кривбас" піднявся з Першої ліги та зіграє у новому сезоні УПЛ.