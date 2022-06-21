Лідер "Динамо" увічнив на тілі напад Росії на Україну: промовисте фото

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко зробив тату, яке присвячено нападу Росії на його рідну країну, інформує Апостроф .

Фото набитого малюнка на тілі 23-річного хавбека було опубліковано у Twitter .

Тату футболіст зробив на нозі. На ній зображено хлопчика, який став свідком руйнувань, завданих російським агресором на українській землі.

Шапаренко - уродженець Донецької області. До академії "Динамо" Микола потрапив у 2015 році, коли йому було 16. На той час він встиг дебютувати в українській Прем'єр-лізі у складі маріупольського "Іллічівця" і навіть відзначитись забитим м'ячем. На його рахунку 28 матчів та один гол за збірну України.