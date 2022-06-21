Гол українця Малиновського увійшов до топ-20 сезону у чемпіонаті Італії

Забитий м'яч українського футболіста "Аталанти" Руслана Малиновського увійшов до топ-20 за підсумками минулого сезону італійської Серії А.

Українець забив гол після розіграшу штрафного у ворота "Ювентуса" у 25-му турі чемпіонату Італії.

Цей гол посів 19-те місце у добірці, яка опублікована на YouTube-каналі Серії А. Найкращим став забитий м'яч гравця "Мілана" у ворота "Аталанти".

(гол Малиновського - з 5:50)

Минулого сезону на рахунку Руслана Малиновського 10 голів та 7 асистів у 41 матчі у всіх турнірах за італійський клуб.