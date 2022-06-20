Польського футболіста виключили зі збірної через перехід до російського клубу

Футболіста збірної Польщі Мацея Рибуса усунули від національної команди через переход до московського "Спартака".

"Чеслав Міхневич після тренувального збору Польщі, який завершився минулого тижня, поспілкувався з Мацеєм Рибусом. Тренер повідомив гравця, що у зв'язку з його нинішнім клубним становищем він не буде викликаний на вересневий збір національної команди і не потрапить в заявку збірної Польщі на чемпіонат світу в Катар", - сказано у заяві Польської футбольної спілки.

Нагадаємо, Рибус починав кар'єру на батьківщині в "Легії" (135 матчів/16 голів/22 гольові передачі), потім виступав у Росії за "Терек"(109/19/19), у Франції - за "Ліон" (28 матчів/2 гольові передачі), а з 2017 року грав за московський "Локомотив".

У червні цього року став футболістом московського "Спартака". Також Рибус провів 66 матчів за збірну Польщі.