Польського футболіста виключили зі збірної через перехід до російського клубу

Гравця у національній команді не буде.

Польського футболіста виключили зі збірної через перехід до російського клубу
Дружиною поляка є росіянка
© Google

Футболіста збірної Польщі Мацея Рибуса усунули від національної команди через переход до московського "Спартака".

"Чеслав Міхневич після тренувального збору Польщі, який завершився минулого тижня, поспілкувався з Мацеєм Рибусом. Тренер повідомив гравця, що у зв'язку з його нинішнім клубним становищем він не буде викликаний на вересневий збір національної команди і не потрапить в заявку збірної Польщі на чемпіонат світу в Катар", - сказано у заяві Польської футбольної спілки.

Нагадаємо, Рибус починав кар'єру на батьківщині в "Легії" (135 матчів/16 голів/22 гольові передачі), потім виступав у Росії за "Терек"(109/19/19), у Франції - за "Ліон" (28 матчів/2 гольові передачі), а з 2017 року грав за московський "Локомотив".

У червні цього року став футболістом московського "Спартака". Також Рибус провів 66 матчів за збірну Польщі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Бывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улицеБывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улице
Легендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клубаЛегендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клуба
ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026
Украина из-за допуска россиян отказалась от участия в престижном турнире по дзюдоУкраина из-за допуска россиян отказалась от участия в престижном турнире по дзюдо
Легионер "Динамо" не хочет возвращаться в клуб после краткосрочной арендыЛегионер "Динамо" не хочет возвращаться в клуб после краткосрочной аренды
Блок рекламы


Похожие новости
Футболіст "Динамо" та збірної України стане пріоритетом "Тоттенхема" на трансферному ринку - ЗМІФутболіст "Динамо" та збірної України стане пріоритетом "Тоттенхема" на трансферному ринку - ЗМІ
"Фіорентина" дала "Шахтарю" два дні на ухвалення рішення щодо продажу бразильського футболіста - ЗМІ"Фіорентина" дала "Шахтарю" два дні на ухвалення рішення щодо продажу бразильського футболіста - ЗМІ
"Шахтар" може повернути футболіста збірної України з європейського клубу – ЗМІ"Шахтар" може повернути футболіста збірної України з європейського клубу – ЗМІ
Болельщики перелезали через забор и пытались попасть на финал Лиги чемпионов с фальшивыми билетамиБолельщики перелезали через забор и пытались попасть на финал Лиги чемпионов с фальшивыми билетами
Итальянский вратарь забил победный гол ударом через все полеИтальянский вратарь забил победный гол ударом через все поле
Защитник "Динамо" предложен роSSийскому клубу, - СМИ
Бейсболист доказал, что заразился допингом через солнцезащитный крем, и был оправдан
Чемпиока мира по каноэ, заразившаяся допингом через секс, едет на Олимпиаду в Токио сверх квоты.
Гаттузо покинул "Фиорентину" всего через 3 недели после своего назначения
"Динамо" через 5 лет вернуло себе звание сильнейшего клуба Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости