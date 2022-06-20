Українка здобула історичну медаль на Кубку світу з веслування

Українка Вікторія Ус здобула бронзу на етапі Кубка світу з веслування у слаломі, що пройшов у польському Кракові.

У фінальному заїзді Вікторія фінішувала третьою, поступившись віце-чемпіонці світу Мартіне Вегман із Нідерландів та австралійці Ноемі Фокс.

Таким чином, Ус стала першою українкою в історії, яка здобула медаль Кубка світу в екстремальному слаломі.

Зазначимо, що ця дисципліна дебютує на наступній літній Олімпіаді-2024 у Парижі.

Екстремальний слалом - відносно новий вид спорту для веслування на байдарках та каное, що відрізняється від інших своєю видовищністю.