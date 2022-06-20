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2022-06-20
Українка здобула історичну медаль на Кубку світу з веслування
Українська спортсменка принесла нашій країні історичну нагороду, інформує
29-річна Ус є уродженкою Києва© XSport
Українка Вікторія Ус здобула бронзу на етапі Кубка світу з веслування у слаломі, що пройшов у польському Кракові.
У фінальному заїзді Вікторія фінішувала третьою, поступившись віце-чемпіонці світу Мартіне Вегман із Нідерландів та австралійці Ноемі Фокс.
Таким чином, Ус стала першою українкою в історії, яка здобула медаль Кубка світу в екстремальному слаломі.
Зазначимо, що ця дисципліна дебютує на наступній літній Олімпіаді-2024 у Парижі.
Екстремальний слалом - відносно новий вид спорту для веслування на байдарках та каное, що відрізняється від інших своєю видовищністю.
Олексій Леонічев, ZN.ua