Українка здобула історичну медаль на Кубку світу з веслування

Українська спортсменка принесла нашій країні історичну нагороду, інформує ZN.ua.

Українка здобула історичну медаль на Кубку світу з веслування
29-річна Ус є уродженкою Києва
© XSport

Українка Вікторія Ус здобула бронзу на етапі Кубка світу з веслування у слаломі, що пройшов у польському Кракові.

У фінальному заїзді Вікторія фінішувала третьою, поступившись віце-чемпіонці світу Мартіне Вегман із Нідерландів та австралійці Ноемі Фокс.

Таким чином, Ус стала першою українкою в історії, яка здобула медаль Кубка світу в екстремальному слаломі.

Зазначимо, що ця дисципліна дебютує на наступній літній Олімпіаді-2024 у Парижі.

Екстремальний слалом - відносно новий вид спорту для веслування на байдарках та каное, що відрізняється від інших своєю видовищністю.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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