Букмекери зробили прогноз на реванш Усик – Джошуа

Букмекери зробили прогноз на реванш чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) проти британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Так, на перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,50, а на те, що Джошуа зможе взяти реванш – 2,79. Ніча оцінюється коефіцієнтом 19,00.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця усі його титули.

Усик повернувся в Україну і вступив у територіальну оборону після початку військового вторгнення Росії. Пізніше стало відомо, що чемпіон світу покинув країну для підготовки до реваншу проти британця.

Другий поєдинок офіційно відбудеться 20 серпня у місті Джідда (Саудівська Аравія).