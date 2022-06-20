Букмекери зробили прогноз на реванш Усик – Джошуа

Аналітики вірять у повторний успіх українського боксера, інформує ZN.ua.

Букмекери зробили прогноз на реванш Усик – Джошуа
Усик - фаворит реваншу
© a-usyk.com

Букмекери зробили прогноз на реванш чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) проти британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Так, на перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,50, а на те, що Джошуа зможе взяти реванш – 2,79. Ніча оцінюється коефіцієнтом 19,00.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця усі його титули.

Усик повернувся в Україну і вступив у територіальну оборону після початку військового вторгнення Росії. Пізніше стало відомо, що чемпіон світу покинув країну для підготовки до реваншу проти британця.

Другий поєдинок офіційно відбудеться 20 серпня у місті Джідда (Саудівська Аравія).


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Бывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улицеБывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улице
Легендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клубаЛегендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клуба
ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026
Украина из-за допуска россиян отказалась от участия в престижном турнире по дзюдоУкраина из-за допуска россиян отказалась от участия в престижном турнире по дзюдо
Легионер "Динамо" не хочет возвращаться в клуб после краткосрочной арендыЛегионер "Динамо" не хочет возвращаться в клуб после краткосрочной аренды
Блок рекламы


Похожие новости
Усик прокоментував офіційне призначення реваншу проти ДжошуаУсик прокоментував офіційне призначення реваншу проти Джошуа
Реванш Усика та Джошуа офіційно затверджено: відомі дата та місце боюРеванш Усика та Джошуа офіційно затверджено: відомі дата та місце бою
Усик впервые показал, как готовится к реваншу против ДжошуаУсик впервые показал, как готовится к реваншу против Джошуа
Фьюри хочет провести следующий бой против победителя поединка Усик – ДжошуаФьюри хочет провести следующий бой против победителя поединка Усик – Джошуа
Усик удивил выбранной формой для тренировок: фотоУсик удивил выбранной формой для тренировок: фото
Реванш Усика против Джошуа пройдет в Саудовской АравииРеванш Усика против Джошуа пройдет в Саудовской Аравии
В команде Усика после победы в войне с Россией мечтают провести бой в КиевеВ команде Усика после победы в войне с Россией мечтают провести бой в Киеве
Шотландия - Украина: букмекеры сделали прогноз на матч плей-офф отбора на ЧМ-2022Шотландия - Украина: букмекеры сделали прогноз на матч плей-офф отбора на ЧМ-2022
Букмекеры сделали прогноз на финал Лиги конференций "Рома" - "Фейеноорд"Букмекеры сделали прогноз на финал Лиги конференций "Рома" - "Фейеноорд"
Джошуа рассказал о своей стратегии на реванш против УсикаДжошуа рассказал о своей стратегии на реванш против Усика
Последние новости
Подгружаем последние новости