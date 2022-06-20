"Поїдь в Бучу і подивися": український боксер приголомшив заявою про "внє політики" і обіймами з чемпіоном рф

"Поїдь в Бучу і подивися": український боксер приголомшив заявою про "внє політики" і обіймами з чемпіоном рф

Український боксер, чемпіон USBA в легкій вазі Іван Редкач опублікував фото з російським колегою Дмитром Біволом, чемпіоном світу за версією WBA в напівважкій вазі.

Крім того, Редкач заявив, що спорт для нього поза політикою.

"Потрібно розділяти спорт і політику. Хоч цей принцип і йде в історію визнайте, що вони нерозлучні, для мене спорт залишається поза політикою, так як старанно працюють спортсмени, а в даному випадку потом і кров'ю, не один політик так не трудиться», - написав Редкач на своїй сторінці в Twitter.

Пост очікувано викликав вкрай негативну реакцію у користувачів соцмережі. Так, Редкачу нагадали, що податки, які в тому числі платять і спортсмени, йдуть на те, щоб робити снаряди і порадили з'їздити в Бучу.

"Осел якийсь, понад сто днів повномастштабної війни проти рф, розповідає що спорт поза політикою... А податки які вони платять в казну, за які роблять снаряди, що знищують людей, теж поза політикою?", "Поїдь в Бучу і подивися, де "порт поза політикою", "Соромно за публічне вираження такої інфантильної позиції. Я рекомендую у вільний від тренувань час також і зайнятися розумом. Можливо, щось з цього вийде путнє", "Редкач, ти відбитий полудурок! Українці гинуть! А у тебе спорт поза політикою", "Дивують люди, у яких немає батьківщини і честі ... вони ж поза політикою, чистий спорт! Більш лицемірних важко пошукати ... гірше тільки російські спортсмени які фотографуються зі свастикою, а потім в істаграммах її замазують», - пишуть в коментарях до публікації Редкача розгнівані користувачі.

Відзначимо, що Редкач далеко не в перший раз вже оказиваетсяв епіцентрі скандалу. Так, у вересні минулого року Редкач заявив, що не любить українців, які жебракі в душі.

"Люблю дуже Україну, не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, жебраки в душі", - написав Редкач на своїй сторінці в Instagram.

Раніше Редкач, хвалячись своїм новим мексиканським паспортом заявив, що України і Криму більше немає. Втім незабаром він поспішив виправдатися за свої слова: «ляпнув дурість, не подумавши, що тут ще скажеш. Коли це писав, то навіть не здогадувався, що це викличе такий резонанс. Я люблю свою країну! Як її можна не любити, якщо там живуть мої батьки. В душі я українець. А все, що стосується цих фото і коментарів – всі розмови ні про що. Це просто був невдалий жарт".

Нагадаємо, 36-річний Іван Редкач родом з Шостки Сумської області. Зараз живе і тренується в США.


Катерина Петренко, politeka.net





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