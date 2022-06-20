У Польщі розповіли, у яких містах українські клуби проведуть свої матчі єврокубків

У Польщі зіграють п'ять українських футбольних клубів

У Польщі розповіли, у яких містах українські клуби проведуть свої матчі єврокубків
"Шахтар" зіграє у Варшаві
© ФК Шахтер

Відомий польський журналіст Петро Слонка назвав міста, де українські футбольні клуби проведуть перші домашні матчі єврокубків.

За його інформацією, "Шахтар" гратиме матчі групового етапу ЛЧ у Варшаві, "Динамо" проведе матч кваліфікації ЛЧ проти "Фенербахче" у Вроцлаві, "Дніпро-1" гратиме Лігу Європи на півдні Польщі, а "Зоря" та "Ворскла" зіграють свої матчі Ліги конференцій у Лодзі.

Нагадаємо, нинішній сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через військове вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки. Третє місце у команди "Дніпро-1".

"Шахтар" отримав пряму путівку до групового раунду Ліги чемпіонів, а "Динамо" стартує з другого раунду кваліфікації.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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