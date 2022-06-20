У Польщі розповіли, у яких містах українські клуби проведуть свої матчі єврокубків

Відомий польський журналіст Петро Слонка назвав міста, де українські футбольні клуби проведуть перші домашні матчі єврокубків.

За його інформацією, "Шахтар" гратиме матчі групового етапу ЛЧ у Варшаві, "Динамо" проведе матч кваліфікації ЛЧ проти "Фенербахче" у Вроцлаві, "Дніпро-1" гратиме Лігу Європи на півдні Польщі, а "Зоря" та "Ворскла" зіграють свої матчі Ліги конференцій у Лодзі.

Нагадаємо, нинішній сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через військове вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки. Третє місце у команди "Дніпро-1".

"Шахтар" отримав пряму путівку до групового раунду Ліги чемпіонів, а "Динамо" стартує з другого раунду кваліфікації.