Трансгендерів обмежили від участі у жіночих змаганнях з плавання

Міжнародна федерація плавання (FINA) ухвалила рішення щодо участі трансгендерів у жіночих змаганнях.

Тепер для виступів на жіночих турнірах спортсмен має завершити перехід до статі до 12 років. За це проголосували 71,6% учасників конгресу FINA (196 – "за", 42 – "проти", 36 – утрималися).

Зазначається, що це вікове обмеження пов'язане з тим, що таким чином трансгендер не проходитиме процес чоловічого дозрівання.

Після ухвалення рішення президент FINA анонсував створення робочої групи, яка має надати відкриту категорію для деяких змагань.

Трансгендерність - розбіжність гендерної ідентичності або гендерного вираження людини зі статтю, привласненою при народженні.