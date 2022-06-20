Трансгендерів обмежили від участі у жіночих змаганнях з плавання

Для цих спортсменів діятимуть обмеження.

Трансгендерів обмежили від участі у жіночих змаганнях з плавання
Спортсмени зможуть взяти участь у змаганнях
© Google

Міжнародна федерація плавання (FINA) ухвалила рішення щодо участі трансгендерів у жіночих змаганнях.

Тепер для виступів на жіночих турнірах спортсмен має завершити перехід до статі до 12 років. За це проголосували 71,6% учасників конгресу FINA (196 – "за", 42 – "проти", 36 – утрималися).

Зазначається, що це вікове обмеження пов'язане з тим, що таким чином трансгендер не проходитиме процес чоловічого дозрівання.

Після ухвалення рішення президент FINA анонсував створення робочої групи, яка має надати відкриту категорію для деяких змагань.

Трансгендерність - розбіжність гендерної ідентичності або гендерного вираження людини зі статтю, привласненою при народженні.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Бывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улицеБывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улице
Легендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клубаЛегендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клуба
ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026
Украина из-за допуска россиян отказалась от участия в престижном турнире по дзюдоУкраина из-за допуска россиян отказалась от участия в престижном турнире по дзюдо
Легионер "Динамо" не хочет возвращаться в клуб после краткосрочной арендыЛегионер "Динамо" не хочет возвращаться в клуб после краткосрочной аренды
Блок рекламы

Последние новости
Подгружаем последние новости