Реванш Усика та Джошуа офіційно затверджено: відомі дата та місце бою

Другий бій між чемпіоном WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) офіційно затверджено.

Про це повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Поєдинок відбудеться 20 серпня у місті Джідда (Саудівська Аравія).

Спочатку планувалося, що реванш пройде 23 липня, але терміни змінилися, щоб організатори мали змогу повноцінно розкрутити цю подію.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця всі його титули.