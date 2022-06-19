Реванш Усика та Джошуа офіційно затверджено: відомі дата та місце бою

Українець вийде на ринг у серпні.

Реванш Усика та Джошуа офіційно затверджено: відомі дата та місце бою
Усик переміг Джошуа у першому бою
© Boxingscene

Другий бій між чемпіоном WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) офіційно затверджено.

Про це повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Поєдинок відбудеться 20 серпня у місті Джідда (Саудівська Аравія).

Спочатку планувалося, що реванш пройде 23 липня, але терміни змінилися, щоб організатори мали змогу повноцінно розкрутити цю подію.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця всі його титули.


Данило Слесь, ZN.ua





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