Українські сестри-синхроністки здобули срібло чемпіонату світу з водних видів спорту

Українські сестри-синхроністки Марина та Владислава Алексієви посіли друге місце на чемпіонаті світу з водних видів спорту в артистичному плаванні.

Українки успішно виступили у технічній програмі дуетів, набравши 91,8617 бала. Сестер вдалося обійти лише китаянкам.

1. Люї Ван/Цяньі Ван (Китай) - 93,7536

2. Марина Алексіїва/Владислава Алексіїва (Україна) - 91,8617

3. Ейріні Александрі/Анна-Марія Александрі (Австрія) - 91,2622

Для збірної України це вже друга медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Будапешті. Напередодні срібну медаль виграла Марта Фєдіна також в артистичному плаванні.