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2022-06-19
Українські сестри-синхроністки здобули срібло чемпіонату світу з водних видів спорту
Українки здобули нагороду в артистичному плаванні.
Сестри Алексієви посіли друге місце на ЧС© znaj.ua
Українські сестри-синхроністки Марина та Владислава Алексієви посіли друге місце на чемпіонаті світу з водних видів спорту в артистичному плаванні.
Українки успішно виступили у технічній програмі дуетів, набравши 91,8617 бала. Сестер вдалося обійти лише китаянкам.
1. Люї Ван/Цяньі Ван (Китай) - 93,7536
2. Марина Алексіїва/Владислава Алексіїва (Україна) - 91,8617
3. Ейріні Александрі/Анна-Марія Александрі (Австрія) - 91,2622
Для збірної України це вже друга медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Будапешті. Напередодні срібну медаль виграла Марта Фєдіна також в артистичному плаванні.
Данило Слесь, ZN.ua