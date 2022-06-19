Футболіст "Манчестер Юнайтед" подав до суду на вболівальника за образи у соцмережах

Маркус Рашфорд зібрав групу юристів, щоб покарати єгипетського студента, інформує ZN.ua.

Футболіст
Рашфорд хоче покарати провокатора з інтернету

Нападник "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд подав до суду на студента з Єгипту, який ображав його у соцмережах, повідомляє OnTime Sports.

Студент фізкультури Каїрського університету залишав коментарі образливого змісту на ґрунті расизму в соцмережах зіркового футболіста збірної Англії.

Рашфорд уже зібрав команду, до якої увійшли понад 10 юристів, і розпочав судовий процес проти єгиптянина. Наступне слухання має відбутися 7 липня, а футболіст хоче отримати тимчасову компенсацію у розмірі 15 тисяч фунтів, після чого обдумати подальші кроки у цьому питанні.

24-річний Маркус Рашфорд є вихованцем "Манчестер Юнайтед" та виступає за першу команду клубу з 2016 року. Також на його рахунку 46 матчів та 12 голів за збірну Англії.


Данило Слесь, ZN.ua





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