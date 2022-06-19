Футболіст "Динамо" та збірної України стане пріоритетом "Тоттенхема" на трансферному ринку - ЗМІ

Ілля Забарний може переїхати до Англії.

Футболіст
Забарний - один із головних талантів "Динамо"
© footboom.com

Англійський "Тотттенхем" розглядає можливість підписання українського захисника Іллі Забарного, повідомляє Football London.

За інформацією джерела, спочатку Забарний був лише одним із кількох варіантів для підсилення центру захисту.

Проте "шпори" поки що невдало намагалися домовитися з Міланом Шкріньяром та Алессандро Бастоні (обидва - "Інтер") та Йошко Гвардіолом ("Лейпциг"). Ці гравці мають інші плани на майбутнє.

У такій ситуації Забарний може стати головним кандидатом на підсилення лінії захисту лондонського клубу. "Тоттенхем" може серйозніше розглянути можливість підписання 19-річного українця.

Інформація про інтерес клубу АПЛ до динамівця з'явилася тиждень тому, а київський клуб нібито хоче отримати за гравця суму близько 30 мільйонів євро.


Данило Слесь, ZN.ua





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