Футболіст "Динамо" та збірної України стане пріоритетом "Тоттенхема" на трансферному ринку - ЗМІ

Англійський "Тотттенхем" розглядає можливість підписання українського захисника Іллі Забарного, повідомляє Football London .

За інформацією джерела, спочатку Забарний був лише одним із кількох варіантів для підсилення центру захисту.

Проте "шпори" поки що невдало намагалися домовитися з Міланом Шкріньяром та Алессандро Бастоні (обидва - "Інтер") та Йошко Гвардіолом ("Лейпциг"). Ці гравці мають інші плани на майбутнє.

У такій ситуації Забарний може стати головним кандидатом на підсилення лінії захисту лондонського клубу. "Тоттенхем" може серйозніше розглянути можливість підписання 19-річного українця.

Інформація про інтерес клубу АПЛ до динамівця з'явилася тиждень тому, а київський клуб нібито хоче отримати за гравця суму близько 30 мільйонів євро.