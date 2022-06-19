"Фіорентина" дала "Шахтарю" два дні на ухвалення рішення щодо продажу бразильського футболіста - ЗМІ

Італійський клуб хоче підписати Додо.

Додо - ціль італійської "Фіорентини"
© ФК Шахтер

"Фіорентина" має намір отримати остаточну відповідь від донецького "Шахтаря" на пропозицію щодо трансферу бразильського захисника Додо, повідомляє ViolaNews.

За інформацією джерела, італійський клуб запропонував за 23-річного футболіста 10 мільйонів євро. "Шахтар" не відповів відмовою, але "гірники" хочуть отримати за гравця на п'ять мільйонів більше.

"Фіорентина" не збирається підвищувати ціну і дала "Шахтарю" 48 годин для ухвалення рішення щодо можливого трансферу.

Також джерело зазначає, що в Італії знаходиться директор "Шахтаря" Даріо Срна. Ймовірно, хорватський фахівець веде переговори із "Фіорентиною".

Контракт Додо із "Шахтарем" розрахований до 2025 року. Бразилець перейшов до "Шахтаря" наприкінці 2017 року.


Данило Слесь, ZN.ua





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