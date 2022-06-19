"Фіорентина" дала "Шахтарю" два дні на ухвалення рішення щодо продажу бразильського футболіста - ЗМІ

"Фіорентина" має намір отримати остаточну відповідь від донецького "Шахтаря" на пропозицію щодо трансферу бразильського захисника Додо, повідомляє ViolaNews .

За інформацією джерела, італійський клуб запропонував за 23-річного футболіста 10 мільйонів євро. "Шахтар" не відповів відмовою, але "гірники" хочуть отримати за гравця на п'ять мільйонів більше.

"Фіорентина" не збирається підвищувати ціну і дала "Шахтарю" 48 годин для ухвалення рішення щодо можливого трансферу.

Також джерело зазначає, що в Італії знаходиться директор "Шахтаря" Даріо Срна. Ймовірно, хорватський фахівець веде переговори із "Фіорентиною".

Контракт Додо із "Шахтарем" розрахований до 2025 року. Бразилець перейшов до "Шахтаря" наприкінці 2017 року.