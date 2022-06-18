Якби Путін припинив бомбардування, "Динамо" зіграло б Лігу чемпіонів у Києві – Луческу

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу поділився очікуваннями від матчів проти "Фенербахче" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Швидше за все, матч відбудеться в Польщі. Але якби Путін припинив бомбардування, ми зіграли б з "Фенербахче" у Києві. Я мрію, щоб війна закінчилася і ми знову могли грати на заповненому стадіоні", - повідомив Луческу.

Нагадаємо, нинішній сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через військове вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.

За підсумками жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів першим суперником команди Луческу у відборі стане турецький "Фенербахче".

Перший матч другого раунду відбору кияни проведуть 19/20 липня вдома, а другий – 26/27 липня на виїзді.