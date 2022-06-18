Війна в Україні зірвала реконструкцію одного з найкращих футбольних стадіонів світу

На арені припинено ремонтні роботи.

Війна в Україні зірвала реконструкцію одного з найкращих футбольних стадіонів світу
"Сантьяго Бернабеу" – легендарний футбольний стадіон
© ФК Шахтер

Війна в Україні зірвала ремонт одного з найкращих футбольних стадіонів світу "Сантьяго Бернабеу", на якому свої домашні матчі проводить мадридський "Реал".

"Він буде готовий приблизно наприкінці наступного сезону. Війна в Україні спричинила нестачу матеріалів і зростання цін", - наводить слова президента "Реала" Переса AS.

За інформацією іспанської преси, навесні на "Сантьяго Бернабеу" проводилися роботи, пов'язані з кровлею арени. Їх довелося призупинити через дефіцит сталі, яку постачали з України, зокрема з Маріуполя.

"Сантьяго Бернабеу" - футбольний стадіон, розташований у столиці Іспанії - Мадриді. Стадіон має четверту, найвищу категорію УЄФА. Вміщує 81044 глядача.

Стадіон збудований у 1947 році, пізніше він був названий на честь президента "Реала" Сантьяго Бернабеу, У 2019 році було оголошено про масштабну реконструкцію стадіону.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Зруйнований Маріуполь перебував в облозі армії РФ кілька місяців, а 21 травня повністю перейшов під контроль окупантів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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