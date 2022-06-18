"Шахтар" може повернути футболіста збірної України з європейського клубу – ЗМІ
Донеччани розглядають варіант із поверненням атакуючого гравця, информирует
Футбольний журналіст Ігор Циганик розповів, що "Шахтар" може повернути хавбека Олександра Зубкова із угорського "Ференцвароша".
"Я думаю, що Зубкова "Шахтар" може повернути назад. Наскільки я розумію, боюся, звичайно, помилитися, але мені здається, що "Шахтар" має право викупу футболіста назад. І цей гравець, який має досвід, виступає за збірну України та його недорого можна повернути назад із "Ференцвароша", - сказав Циганик.
У 2019 році "Шахтар" віддав Зубкова в оренду до "Ференцвароша", а через рік угорський клуб оформив повноцінний трансфер футболіста за 1,5 млн євро.
Зубков за підсумками сезону 2021/22 став триразовим чемпіоном Угорщини у складі "Ференцвароша", забивши три голи у 34 матчах у всіх турнірах.
Також на рахунку 25-річного півзахисника 20 матчів та 1 гол за збірну України.