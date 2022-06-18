"Шахтар" може повернути футболіста збірної України з європейського клубу – ЗМІ

Футбольний журналіст Ігор Циганик розповів, що "Шахтар" може повернути хавбека Олександра Зубкова із угорського "Ференцвароша".

"Я думаю, що Зубкова "Шахтар" може повернути назад. Наскільки я розумію, боюся, звичайно, помилитися, але мені здається, що "Шахтар" має право викупу футболіста назад. І цей гравець, який має досвід, виступає за збірну України та його недорого можна повернути назад із "Ференцвароша", - сказав Циганик.

У 2019 році "Шахтар" віддав Зубкова в оренду до "Ференцвароша", а через рік угорський клуб оформив повноцінний трансфер футболіста за 1,5 млн євро.

Зубков за підсумками сезону 2021/22 став триразовим чемпіоном Угорщини у складі "Ференцвароша", забивши три голи у 34 матчах у всіх турнірах.

Також на рахунку 25-річного півзахисника 20 матчів та 1 гол за збірну України.