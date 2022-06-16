"Шахтер" согласовал трансфер звездного бразильца в "Бенфику" - СМИ

Донецкий "Шахтер" и португальская "Бенфика" согласовали переход вингера Давида Нереса, о чем сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, клубы полностью согласовали трансфер, а сам 25-летний футболист готов переехать в Португалию.

Переход игрока оценивается в 14-15 миллионов евро. При этом "Шахтер" получит только 2-3 миллиона из этой суммы, а остальные деньги пойдут на оплату долга за прошлогодний трансфер Педриньо из "Бенфики" в "Шахтер".

Давид Нерес перешел в "Шахтер" из "Аякса" нынешней зимой за 12 миллионов евро, однако из-за войны так и не дебютировал в составе донецкого клуба.

Из-за вторжения РоSSии уже ушли в аренду или покинули команду на постоянной основе футболисты "Шахтера" Алан Патрик, Богдан Вьюнник, Витао, Тете, Винисиус Тобиас, Майкон, Жуниор Мораес и Фернандо.