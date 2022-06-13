Капитан "Ювентуса" перешел в американский клуб

Ветеран "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини подписал контракт с американским клубом "Лос-Анджелес".

Об официальной сделке между сторонами сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

"Лос-Анджелес" также намекнул на подписание 37-летнего футболиста в Twitter :

Джорджо Кьеллини провел в "Ювентусе" 17 сезонов и был капитаном команды. Вместе с туринцами защитник стал девятикратным чемпионом Италии, а также по пять раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее в этом месяце Кьеллини завершил карьеру в сборной Италии. За национальную команду футболист провел 117 матчей и забил 8 голов.