Капитан "Ювентуса" перешел в американский клуб

Джорджо Кьеллини провел в составе туринцев 17 сезонов.

Капитан
Кьеллини покинул европейский футбол
© juventus.com

Ветеран "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини подписал контракт с американским клубом "Лос-Анджелес".

Об официальной сделке между сторонами сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

"Лос-Анджелес" также намекнул на подписание 37-летнего футболиста в Twitter:

In arrivo presto. ? pic.twitter.com/hIx1vE967L

— LAFC (@LAFC) June 12, 2022

Джорджо Кьеллини провел в "Ювентусе" 17 сезонов и был капитаном команды. Вместе с туринцами защитник стал девятикратным чемпионом Италии, а также по пять раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее в этом месяце Кьеллини завершил карьеру в сборной Италии. За национальную команду футболист провел 117 матчей и забил 8 голов.


Данил Слесь, ZN.ua





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