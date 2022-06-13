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2022-06-13
Капитан "Ювентуса" перешел в американский клуб
Джорджо Кьеллини провел в составе туринцев 17 сезонов.
Кьеллини покинул европейский футбол© juventus.com
Ветеран "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини подписал контракт с американским клубом "Лос-Анджелес".
Об официальной сделке между сторонами
"Лос-Анджелес" также намекнул на подписание 37-летнего футболиста в Twitter:
In arrivo presto. ?— LAFC (@LAFC)
pic.twitter.com/hIx1vE967L June 12, 2022
Джорджо Кьеллини провел в "Ювентусе" 17 сезонов и был капитаном команды. Вместе с туринцами защитник стал девятикратным чемпионом Италии, а также по пять раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Ранее в этом месяце Кьеллини завершил карьеру в сборной Италии. За национальную команду футболист провел 117 матчей и забил 8 голов.
Данил Слесь, ZN.ua