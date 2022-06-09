Наставник "Зари" Скрипник возглавил "Ворсклу"

"Ворскла" на своем официальном сайте сообщила о договоренности с наставником "Зари" Виктором Скрипником о назначении его главным тренером команды.

По информации пресс-службы полтавчан, стороны согласовали последние детали предстоящего трудового соглашения.

Специалист должен приступить к работе 1 июля. Детали контракта не раскрываются. Отметим, что контракт Скрипника с "Зарей" истекает 30 июня.

52-летний Виктор Скрипник дважды становился бронзовым призером УПЛ с "Зарей" и выходил в финал Кубка Украины. Также наставник успел поработать в латвийской "Риге" и немецком "Вердере".