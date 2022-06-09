Наставник "Зари" Скрипник возглавил "Ворсклу"

Специалист будет работать в полтавском клубе.

Наставник
Скрипник сменил Максимова
© ФК Заря

"Ворскла" на своем официальном сайте сообщила о договоренности с наставником "Зари" Виктором Скрипником о назначении его главным тренером команды.

По информации пресс-службы полтавчан, стороны согласовали последние детали предстоящего трудового соглашения.

Специалист должен приступить к работе 1 июля. Детали контракта не раскрываются. Отметим, что контракт Скрипника с "Зарей" истекает 30 июня.

52-летний Виктор Скрипник дважды становился бронзовым призером УПЛ с "Зарей" и выходил в финал Кубка Украины. Также наставник успел поработать в латвийской "Риге" и немецком "Вердере".


Алексей Леоничев, ZN.ua





Интересные новости
РоSSийским фехтовальщикам не разрешили выступать под нейтральным флагомРоSSийским фехтовальщикам не разрешили выступать под нейтральным флагом
РоSSийские оккупанты убили украинского чемпиона Европы по стрельбе из лукаРоSSийские оккупанты убили украинского чемпиона Европы по стрельбе из лука
Сборная Украины проиграла Уэльсу и не выступит на чемпионате мира-2022Сборная Украины проиграла Уэльсу и не выступит на чемпионате мира-2022
"Шахтер" согласовал трансфер футболиста сборной Украины в немецкий "Байер" - СМИ"Шахтер" согласовал трансфер футболиста сборной Украины в немецкий "Байер" - СМИ
Лучшая футбольная лига мира приостановила соглашение с главным роSSийским спортивным телеканаломЛучшая футбольная лига мира приостановила соглашение с главным роSSийским спортивным телеканалом
Блок рекламы


Похожие новости
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The RingУсик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мираУсик возглавил рейтинг лучших боксеров мира
Итальянский наставник "Шахтера" Де Дзерби присоединился к команде в ТурцииИтальянский наставник "Шахтера" Де Дзерби присоединился к команде в Турции
"Мир разделился на людей и русских": экс-наставник "Динамо" жестко высказался о войне в Украине"Мир разделился на людей и русских": экс-наставник "Динамо" жестко высказался о войне в Украине
Итальянский наставник "Шахтера" Де Дзерби планирует вернуться в Украину после окончания войныИтальянский наставник "Шахтера" Де Дзерби планирует вернуться в Украину после окончания войны
Сборную Польши по футболу возглавил Чеслав МихневичСборную Польши по футболу возглавил Чеслав Михневич
Фергюсон временно возглавил "Эвертон"Фергюсон временно возглавил "Эвертон"
Зарплата тренера женской сборной Украины по футболу вдвое превышает зарплату наставника мужской сборной
ФБУ оштрафовал наставника "Киев-Баскета" за мат во время пресс-конференции
Женскую футбольную сборную Украины возглавил экс-наставник "Барселоны"
Последние новости
Подгружаем последние новости