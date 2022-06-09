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2022-06-09
Наставник "Зари" Скрипник возглавил "Ворсклу"
Специалист будет работать в полтавском клубе.
Скрипник сменил Максимова© ФК Заря
"Ворскла" на своем официальном сайте сообщила о договоренности с наставником "Зари" Виктором Скрипником о назначении его главным тренером команды.
По информации
Специалист должен приступить к работе 1 июля. Детали контракта не раскрываются. Отметим, что контракт Скрипника с "Зарей" истекает 30 июня.
52-летний Виктор Скрипник дважды становился бронзовым призером УПЛ с "Зарей" и выходил в финал Кубка Украины. Также наставник успел поработать в латвийской "Риге" и немецком "Вердере".
Алексей Леоничев, ZN.ua