Усик удивил выбранной формой для тренировок: фото

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик удивил выбранной формой для тренировок.

Свою экипировку непобежденный обладатель четырех поясов показал в сторис Instagram.

Александр поделился фото, на котором он стоял возле боксерской груши. Одет чемпион был в мастерку футбольного клуба "Полесье" из Житомира, за который он сыграл в товарищеском турнире минувшей зимой, спортивные штаны, носки оригинального вида и шлепки.

На профессиональном ринге Усик провел 19 боев и одержал 19 побед. Последние три поединка Александр проводил в супертяжелом весе. В последнем из них он победил британца Энтони Джошуа и завоевал четыре титула.