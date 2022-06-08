Усик удивил выбранной формой для тренировок: фото

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик удивил выбранной формой для тренировок.

Свою экипировку непобежденный обладатель четырех поясов показал в сторис Instagram.

Александр поделился фото, на котором он стоял возле боксерской груши. Одет чемпион был в мастерку футбольного клуба "Полесье" из Житомира, за который он сыграл в товарищеском турнире минувшей зимой, спортивные штаны, носки оригинального вида и шлепки.

На профессиональном ринге Усик провел 19 боев и одержал 19 побед. Последние три поединка Александр проводил в супертяжелом весе. В последнем из них он победил британца Энтони Джошуа и завоевал четыре титула.


Сергей Антонов, Апостроф





Интересные новости
Сборная Украины показала очень высокий уровень футбола - МалиновскийСборная Украины показала очень высокий уровень футбола - Малиновский
РоSSийские оккупанты убили украинского чемпиона Европы по стрельбе из лукаРоSSийские оккупанты убили украинского чемпиона Европы по стрельбе из лука
"Шахтер" согласовал трансфер футболиста сборной Украины в немецкий "Байер" - СМИ"Шахтер" согласовал трансфер футболиста сборной Украины в немецкий "Байер" - СМИ
Свитолина стала вторым амбассадором United24 после ШевченкоСвитолина стала вторым амбассадором United24 после Шевченко
Победа над Шотландией очень много значит для нашей страны - ПетраковПобеда над Шотландией очень много значит для нашей страны - Петраков
Блок рекламы


Похожие новости
Реванш Усика против Джошуа пройдет в Саудовской АравииРеванш Усика против Джошуа пройдет в Саудовской Аравии
Футболист сборной Украины извинился за фото с роSSийским певцомФутболист сборной Украины извинился за фото с роSSийским певцом
В команде Усика после победы в войне с Россией мечтают провести бой в КиевеВ команде Усика после победы в войне с Россией мечтают провести бой в Киеве
Джошуа рассказал о своей стратегии на реванш против УсикаДжошуа рассказал о своей стратегии на реванш против Усика
Как же бить Энтони? Усик обеспокоил своей формой перед реваншем с ДжошуаКак же бить Энтони? Усик обеспокоил своей формой перед реваншем с Джошуа
Усик сделает важное обращение для Украины в реванше с ДжошуаУсик сделает важное обращение для Украины в реванше с Джошуа
Легенда украинского тенниса ярко высмеял роSSийские угрозы Финляндии: фотоЛегенда украинского тенниса ярко высмеял роSSийские угрозы Финляндии: фото
Фанаты соперника "Динамо" унизили Путина баннером: фотоФанаты соперника "Динамо" унизили Путина баннером: фото
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The RingУсик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мираУсик возглавил рейтинг лучших боксеров мира
Последние новости
Подгружаем последние новости