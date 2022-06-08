Вернидуб покинул пост главного тренера "Шерифа"

Один из лучших украинских футбольных тренеров Юрий Вернидуб покинул пост наставника "Шерифа", о чем сообщила пресс-служба молдавского клуба.

"?В связи с обстоятельствами и по просьбе Юрия Вернидуба руководство ФК "Шериф" и главный тренер прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. ?Юрий Николаевич навсегда останется в истории клуба. ?

?Коллектив ФК "Шериф" благодарит тренера за вклад в развитие нашего клуба и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере", - сказано в официальном сообщении.

Специалист возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. За время работы Вернидуб вывел "Шериф" в групповой этап Лиги чемпионов, где его подопечные обыграли "Реал" и "Шахтер", после чего вышли в плей-офф Лиги Европы. Также команда выиграла чемпионат Молдовы.