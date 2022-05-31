Украинский боксер Сиренко выставил на благотворительный аукцион чемпионский пояс

Спортсмен решил пожертвовать спортивную награду.

Украинский боксер Сиренко выставил на благотворительный аукцион чемпионский пояс
Сиренко решил помочь парню из Донецкой области
© Sport Arena

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) выставил на благотворительный аукцион чемпионский пояс WBC Asia ради помощи пострадавшим от военного вторжения РоSSии.

Спортсмен решил помочь собрать деньги для 18-летнего парня Богдана Ялова из Донецкой области, который содержит четырех младших братьев и сестер. Их мать погибла на руках у Богдана от травм, полученных от взрыва снаряда.

Стартовая цена лота - 50 тысяч гривен. Аукцион продлится до 7 июня, а принять участие в нем можно по ссылке. Цена пояса стартует с 50 тысяч гривен.

Напомним, Владислав Сиренко свой прошлый бой провел против Андрея Руденко в декабре и победил техническим нокаутом - на кону поединка были титулы WBC Asia и WBO Asia.


Данил Слесь, ZN.ua

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