Украинский боксер Сиренко выставил на благотворительный аукцион чемпионский пояс

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) выставил на благотворительный аукцион чемпионский пояс WBC Asia ради помощи пострадавшим от военного вторжения РоSSии.

Спортсмен решил помочь собрать деньги для 18-летнего парня Богдана Ялова из Донецкой области, который содержит четырех младших братьев и сестер. Их мать погибла на руках у Богдана от травм, полученных от взрыва снаряда.

Стартовая цена лота - 50 тысяч гривен. Аукцион продлится до 7 июня, а принять участие в нем можно по ссылке . Цена пояса стартует с 50 тысяч гривен.

Напомним, Владислав Сиренко свой прошлый бой провел против Андрея Руденко в декабре и победил техническим нокаутом - на кону поединка были титулы WBC Asia и WBO Asia.