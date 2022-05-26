В команде Усика после победы в войне с Россией мечтают провести бой в Киеве

Промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил о том, что после победы в войне с Россией в команде украинского боксера мечтают провести бой в Киеве

"Конечно, есть такое желание. Это не секрет, это не пустые слова. Мы про это давно говорили. Это была мечта братьев Кличко провести бой в Украине на НСК "Олимпийский", сейчас это также является нашей мечтой. И рано или поздно это обязательно состоится", - сказал Красюк.

Напомним, 25 сентября прошлого года Усик победил Джошуа единогласным решением судей

Усик вернулся в Украину и вступил в территориальную оборону после начала военного вторжения РоSSии. Позже стало известно о том, что чемпион мира покинул страну для подготовки к реваншу против британца.