Шотландия - Украина: букмекеры сделали прогноз на матч плей-офф отбора на ЧМ-2022
Украинская команда сыграет в полуфинале плей-офф квалификации, информирует
1 июня сборная Украины проведет матч в Глазго против Шотландии в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.
Букмекеры считают хозяев поля фаворитами предстоящей встречи.
На победу Шотландии в основное время можно поставить с коэффициентом 2,35, на ничью - 3,10, а на успех Украины - 3,30. Проход в финал квалификации британской сборной оценивается коэффициентом 1,68, а подопечных Александра Петракова - 2,18.
Напомним, победитель поединка уже 5 июня в Кардиффе встретится с Уэльсом в финале отбора.
Украинцы перед важным матчем провели три спарринга, в которых обыграли менхенгладбахскую "Боруссию" (2:1) и "Эмполи" (3:1), а также сыграли вничью с хорватской "Риекой" (1:1).