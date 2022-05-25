Шотландия - Украина: букмекеры сделали прогноз на матч плей-офф отбора на ЧМ-2022

1 июня сборная Украины проведет матч в Глазго против Шотландии в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

Букмекеры считают хозяев поля фаворитами предстоящей встречи.

На победу Шотландии в основное время можно поставить с коэффициентом 2,35, на ничью - 3,10, а на успех Украины - 3,30. Проход в финал квалификации британской сборной оценивается коэффициентом 1,68, а подопечных Александра Петракова - 2,18.

Напомним, победитель поединка уже 5 июня в Кардиффе встретится с Уэльсом в финале отбора.

Украинцы перед важным матчем провели три спарринга, в которых обыграли менхенгладбахскую "Боруссию" (2:1) и "Эмполи" (3:1), а также сыграли вничью с хорватской "Риекой" (1:1).