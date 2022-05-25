Шотландия - Украина: букмекеры сделали прогноз на матч плей-офф отбора на ЧМ-2022

Украинская команда сыграет в полуфинале плей-офф квалификации, информирует ZN.ua.

Шотландия - Украина: букмекеры сделали прогноз на матч плей-офф отбора на ЧМ-2022
Сборная Украины тренируется в Словении
© УАФ

1 июня сборная Украины проведет матч в Глазго против Шотландии в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

Букмекеры считают хозяев поля фаворитами предстоящей встречи.

На победу Шотландии в основное время можно поставить с коэффициентом 2,35, на ничью - 3,10, а на успех Украины - 3,30. Проход в финал квалификации британской сборной оценивается коэффициентом 1,68, а подопечных Александра Петракова - 2,18.

Напомним, победитель поединка уже 5 июня в Кардиффе встретится с Уэльсом в финале отбора.

Украинцы перед важным матчем провели три спарринга, в которых обыграли менхенгладбахскую "Боруссию" (2:1) и "Эмполи" (3:1), а также сыграли вничью с хорватской "Риекой" (1:1).


Данил Слесь, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Бельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболуБельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболу
"Айнтрахт" в серии пенальти победил "Рейнджерс" в финале Лиги Европы"Айнтрахт" в серии пенальти победил "Рейнджерс" в финале Лиги Европы
Свитолина потеряет статус первой ракетки УкраиныСвитолина потеряет статус первой ракетки Украины
Украинские теннисистки неудачно стартовали на Ролан ГарросУкраинские теннисистки неудачно стартовали на Ролан Гаррос
"Шахтер" будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов"Шахтер" будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов
Блок рекламы


Похожие новости
Украина примет чемпионат Европы по каратеУкраина примет чемпионат Европы по карате
Футболисты из АПЛ присоединились к сборной Украины для подготовки к матчу с ШотландиейФутболисты из АПЛ присоединились к сборной Украины для подготовки к матчу с Шотландией
"Рома" - "Фейеноорд": где и когда смотреть финальный матч Лиги конференций"Рома" - "Фейеноорд": где и когда смотреть финальный матч Лиги конференций
У сборной Украины больше не будет товарищеских матчей перед встречей с ШотландиейУ сборной Украины больше не будет товарищеских матчей перед встречей с Шотландией
Шевченко и другие легенды футбола провели благотворительный матч в ИталииШевченко и другие легенды футбола провели благотворительный матч в Италии
Шотландия объявила список футболистов на матч против УкраиныШотландия объявила список футболистов на матч против Украины
"Шахтер" летом проведет благотворительный матч с английским клубом"Шахтер" летом проведет благотворительный матч с английским клубом
Букмекеры сделали прогноз на финал Лиги конференций "Рома" - "Фейеноорд"Букмекеры сделали прогноз на финал Лиги конференций "Рома" - "Фейеноорд"
Ветеранская сборная Украины по футболу провела матч со сборной ВСУВетеранская сборная Украины по футболу провела матч со сборной ВСУ
Бельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболуБельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболу
Последние новости
Подгружаем последние новости