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2022-05-25
Украина примет чемпионат Европы по карате
Турнир пройдет на территории Украины в 2026-м году.
Заявка Украины победила, несмотря на войну© МОК
Украина получила право на проведение чемпионата Европы по карате в 2026-м году,
Решение в пользу заявки Украины было принято на заседании исполнительного комитета Европейской федерации карате (EKF).
Это будет первый домашний ЧЕ по карате в истории Украины. Cтранами-хозяйками ближайших континентальных турниров будут Турция, Испания, Хорватия и Азербайджан.
В 2023-м Евро должна была принять РоSSия, но турнир перенесли в испанскую Гвадалахару на фоне военного вторжения РФ в Украину.
Данил Слесь, ZN.ua