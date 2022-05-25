Украина примет чемпионат Европы по карате

Украина получила право на проведение чемпионата Европы по карате в 2026-м году, сообщает Украинская федерация карате.

Решение в пользу заявки Украины было принято на заседании исполнительного комитета Европейской федерации карате (EKF).

Это будет первый домашний ЧЕ по карате в истории Украины. Cтранами-хозяйками ближайших континентальных турниров будут Турция, Испания , Хорватия и Азербайджан.