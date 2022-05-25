Футболисты из АПЛ присоединились к сборной Украины для подготовки к матчу с Шотландией

Украинские футболисты из чемпионата Англии Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") , Александр Зинченко ("Манчестер Сити") и Виталий Миколенко ("Эвертон") накануне прибыли в расположение сборной Украины в Словении, сообщает УАФ .

Сезон в АПЛ был завершен, поэтому клубы отпустили своих игроков.

При этом Миколенко из-за проблем с голеностопом занимался по индивидуальной программе, тогда как Ярмоленко и Зинченко провели полноценную тренировку с командой.

(фото - УАФ)

Также общую тренировку пропустили Николай Шапаренко и Михаил Мудрик из-за мелких повреждений. Курс реабилитации завершает Денис Попов.

Подопечные Александра Петракова планируют провести двусторонний матч 26 мая.

Напомним, 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом.

Украинцы перед важным поединком провели три спарринга, в которых обыграли менхенгладбахскую "Боруссию" (2:1) и "Эмполи" (3:1), а также сыграли вничью с хорватской "Риекой" (1:1).