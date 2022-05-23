"Шахтер" будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов

"Горняки" уже знают часть потенциальных соперников.

"Шахтер" сыграет в группе ЛЧ
© ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" попал в третью корзину для жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

"Горняки" заняли первое место в чемпионате Украины, который был прерван из-за военного вторжения РоSSии, поэтому получили прямую путевку в ЛЧ.

Корзины для жеребьевки Лиги чемпионов:

Корзина 1: "Айнтрахт", "Манчестер Сити", "Реал", "Милан", "Бавария", ПСЖ, "Порту", "Ливерпуль" (в случае победы над "Реалом" в финале ЛЧ) или "Аякс";

Корзина 2: "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Атлетико", "Севилья", "РБ Лейпциг", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" (в случае поражения в финале ЛЧ) или "Аякс";

Корзина 3: "Боруссия" Д, "Зальцбург", "Шахтер", "Интер", "Наполи", "Спортинг", "Байер", восьмая команда определится в квалификации ЛЧ.

Четвертая корзина будет сформирована по итогам квалификации ЛЧ. Стоит отметить, что в отборе также выступит киевское "Динамо".


Данил Слесь, ZN.ua

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