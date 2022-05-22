Ветеранская сборная Украины по футболу провела матч со сборной ВСУ

Поединок прошел в Киеве.

Ветеранская сборная Украины по футболу провела матч со сборной ВСУ
Футболисты поддержали военных
© Sport Arena

В Киеве на стадионе "Чемпион" состоялся товарищеский матч между ветеранской сборной Украины и командой, состоящей из воинов Вооруженных сил Украины, передает Sport Arena.

В составе легенд украинского футбола на поле выходили Вячеслав Шевчук, Владислав Ващук, Эдуард Цихмейструк, Алексей Белик, Андрей Воробей, Сергей Нагорняк, Владимир Езерский и другие.

Футболисты обыграли команду ВСУ со счетом 5:4 - голами отличились Олег Собуцкий (дубль), Андрей Воробей, Виталий Самойлов и Вячеслав Шевчук.

Украинские ветераны футбола и болельщики поддержали военных, которые продолжают противостоять роSSийской армии на фронте.

(все фото - Sport Arena)


Данил Слесь, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Спасибо за наш спокойный сон": украинский футболист Петряк почтил память погибшего на войне близкого человека"Спасибо за наш спокойный сон": украинский футболист Петряк почтил память погибшего на войне близкого человека
Легендарная украинская легкоатлетка рассказала, как для нее началось война с РоссиейЛегендарная украинская легкоатлетка рассказала, как для нее началось война с Россией
Украинские легкоатлеты спели "Червону калину" и призвали поддержать ВСУУкраинские легкоатлеты спели "Червону калину" и призвали поддержать ВСУ
Бельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболуБельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболу
Три футболиста "Динамо" не сыграют против Шотландии – СМИТри футболиста "Динамо" не сыграют против Шотландии – СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Бельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболуБельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболу
Клуб УПЛ выразил готовность играть матчи под бомбардировками и воздушными тревогамиКлуб УПЛ выразил готовность играть матчи под бомбардировками и воздушными тревогами
Львовский "Рух" выиграл два матча U-19 в Польше и выступит в Юношеской лиге УЕФАЛьвовский "Рух" выиграл два матча U-19 в Польше и выступит в Юношеской лиге УЕФА
Легендарный чешский хоккеист встретился с украинцами и поддержал вступление Украины в ЕСЛегендарный чешский хоккеист встретился с украинцами и поддержал вступление Украины в ЕС
"Шахтер" назвал сумму, которую заработал для Украины в благотворительных матчах"Шахтер" назвал сумму, которую заработал для Украины в благотворительных матчах
Баскетболист сборной Украины рассказал, как его семья выживала под обстрелами россиян в ХарьковеБаскетболист сборной Украины рассказал, как его семья выживала под обстрелами россиян в Харькове
Голкипер "Шахтера" рассказал о мечте сыграть за сборную Украины на "Донбасс Арене"Голкипер "Шахтера" рассказал о мечте сыграть за сборную Украины на "Донбасс Арене"
Петраков официально исключил из сборной Украины пять футболистовПетраков официально исключил из сборной Украины пять футболистов
Усик сделает важное обращение для Украины в реванше с ДжошуаУсик сделает важное обращение для Украины в реванше с Джошуа
Сборная Украины сыграла вничью с хорватской "Риекой" в товарищеском матчеСборная Украины сыграла вничью с хорватской "Риекой" в товарищеском матче
Последние новости
Подгружаем последние новости