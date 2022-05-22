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2022-05-22
Ветеранская сборная Украины по футболу провела матч со сборной ВСУ
Поединок прошел в Киеве.
Футболисты поддержали военных© Sport Arena
В Киеве на стадионе "Чемпион" состоялся товарищеский матч между ветеранской сборной Украины и командой, состоящей из воинов Вооруженных сил Украины, передает
В составе легенд украинского футбола на поле выходили Вячеслав Шевчук, Владислав Ващук, Эдуард Цихмейструк, Алексей Белик, Андрей Воробей, Сергей Нагорняк, Владимир Езерский и другие.
Футболисты обыграли команду ВСУ со счетом 5:4 - голами отличились Олег Собуцкий (дубль), Андрей Воробей, Виталий Самойлов и Вячеслав Шевчук.
Украинские ветераны футбола и болельщики поддержали военных, которые продолжают противостоять роSSийской армии на фронте.
(все фото - Sport Arena)
Данил Слесь, ZN.ua