В Киеве на стадионе "Чемпион" состоялся товарищеский матч между ветеранской сборной Украины и командой, состоящей из воинов Вооруженных сил Украины, передает Sport Arena .

В составе легенд украинского футбола на поле выходили Вячеслав Шевчук, Владислав Ващук, Эдуард Цихмейструк, Алексей Белик, Андрей Воробей, Сергей Нагорняк, Владимир Езерский и другие.

Футболисты обыграли команду ВСУ со счетом 5:4 - голами отличились Олег Собуцкий (дубль), Андрей Воробей, Виталий Самойлов и Вячеслав Шевчук.

Украинские ветераны футбола и болельщики поддержали военных, которые продолжают противостоять роSSийской армии на фронте.

(все фото - Sport Arena)