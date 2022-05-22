Звездный футболист Мбаппе продлил контракт с ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба парижан.

Новое соглашение 23-летнего форварда с клубом рассчитано до июня 2025 года.

Напомним, что Мбаппе является одним из лучших футболистов мира. Сообщалось, что француз близок к переходу в "Реал", а многие СМИ с вероятностью 99% подтверждали переход.

Мбаппе перешёл в ПСЖ из "Монако" на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач.