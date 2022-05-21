Джошуа рассказал о своей стратегии на реванш против Усика

Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) прокомментировал свой предстоящий бой-реванш против украинского чемпиона Александра Усика (19-0, 13 КО).

"Я думал, что смогу перебоксировать Усика. Но он выиграл на два раунда больше, чем я. Теперь я планирую пойти за нокаутом. Мой стиль состоит в том, чтобы сблизиться, сделать это личным для себя и моего соперника. Таков мой план на бой.

Усика классифицируют как боксера с рейтинга pound-for-pound. Я все еще не знаю, что это значит. Я знаю, что людям нравятся победы и нокауты. Я никогда не был в списке pound-for-pound во всех этих рейтингах", - сообщил Джошуа.

Напомним, 25 сентября прошлого года Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца все его титулы.

Усик вернулся в Украину и вступил в территориальную оборону после начала военного вторжения РоSSии. Позже стало известно о том, что чемпион мира покинул страну для подготовки к реваншу против британца.