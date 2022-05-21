Как же бить Энтони? Усик обеспокоил своей формой перед реваншем с Джошуа

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик удивил своей формой перед реваншем с британцем Энтони Джошуа.

Новое фото обладателя четырех поясов опубликовала в сторис Instagram его жена Екатерина.

На снимке Александр предстал в футболке с надписью "Добрый вечер! Мы - из Украины!" на фоне украинского флага, на котором поклонники оставили свои пожелания боксеру.

Однако внимание в кадре привлек сам чемпион по четырем версиям своей формой - он позировал перед камерой заметно похудевшим, что вызывает некоторую обеспокоенность из-за приближающегося второго поединка против Джошуа.


Сергей Антонов, Апостроф

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