Коноплянка продлил контракт с польским клубом

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка продлил контракт с "Краковией", сообщает пресс-служба польского клуба.

Новое соглашение поляков с 32-летним украинцем рассчитано до конца июня 2023 года.

Напомним, Коноплянка стал игроком "Краковии" в феврале, подписав контракт до лета 2022 года. Ранее он выступал за "Днепр", "Севилью", "Шальке" и донецкий "Шахтер".

Хавбек провел в текущем сезоне всего два матча за "Шахтер" и наиграл суммарно 47 минут.

За "Краковию" Коноплянка провел девять матчей за польскую команду, не отметившись результативными действиями.