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2022-05-21
Коноплянка продлил контракт с польским клубом
Украинец останется в Польше.
Коноплянка - игрок "Краковии"© Isport
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка продлил контракт с "Краковией", сообщает
Новое соглашение поляков с 32-летним украинцем рассчитано до конца июня 2023 года.
Напомним, Коноплянка стал игроком "Краковии" в феврале, подписав контракт до лета 2022 года. Ранее он выступал за "Днепр", "Севилью", "Шальке" и донецкий "Шахтер".
Хавбек провел в текущем сезоне всего два матча за "Шахтер" и наиграл суммарно 47 минут.
За "Краковию" Коноплянка провел девять матчей за польскую команду, не отметившись результативными действиями.
"Краковия" за тур до завершения чемпионата Польши занимает седьмое место в турнирной таблице.
Алексей Леоничев, ZN.ua