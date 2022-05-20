"Шахтер" назвал сумму, которую заработал для Украины в благотворительных матчах

Дончане собрали приличную сумму.

"Шахтер" провел пять спаррингов
© ФК Шахтер

"Шахтер" назвал сумму, которую заработал для Украины в благотворительных матчах в Европе.

За серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace "горнякам" удалось собрать 13.2 млн грн.

Совместные благотворительные аукционы с компаниями Sorare и Binance в сумме собрали более 7,2 миллиона гривен. Ещё 4 миллиона гривен "Шахтер" вложил в организацию и обустройство Shelter Centre "Шахтера" на "Арене Львов", также 1,2 миллиона гривен привлек фонд Shakhtar Social.

Таким образом, дончане собрали в общем числе собрали 25.6 млн грн для помощи Украине.

Сообщается, что на вырученные средства приобретается все необходимое для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.

Напомним, футбольный сезон в Украине из-за полномасштабного вторжения РоSSии был досрочно завершен, а дончане, которые лидировали в УПЛ, позже получили прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

"Шахтер" получил специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клуба могли покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные спарринги.

В рамках турне в поддержку Украины команда Де Дзерби победила польскую "Лехию" (3:2) и турецкий "Антальяспор" (2:1), проиграла греческому "Олимпиакосу" (0:1) и турецкому "Фенербахче" (0:1), а также сыграла вничью с хорватским "Хайдуком" (3:3).


Алексей Леоничев, ZN.ua

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