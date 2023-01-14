"Динамо" назвало перших суперників на тренувальному зборі в Туреччині

Київське "Динамо" проведе три матчі у січні на тренувальному зборі в Туреччині.

Про це повідомила прес-служба клубу.

Першим суперником команди Мірчі Луческу 24 січня стане австрійський "Рапід" Відень. 28 січня кияни зустрінуться зі словенським "Марибором". На 31 січня у "Динамо" заплановано матч із австрійським клубом "Аустрія Лустенау".

Список контрольних поєдинків на лютий стане відомим пізніше.

Нагадаємо, за підсумками року "Динамо" вилетіло з єврокубків, а в турнірній таблиці УПЛ команда посідає третє місце, набравши 30 очок. Базова дата 16 туру Прем'єр-ліги – 4 березня. Підопічні Луческу зустрінуться з "Інгульцем".