"Динамо" назвало перших суперників на тренувальному зборі в Туреччині

Кияни розпочали підготовку до другої частини сезону.

"Динамо" вже тренується в Туреччині
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Київське "Динамо" проведе три матчі у січні на тренувальному зборі в Туреччині.

Про це повідомила прес-служба клубу.

Першим суперником команди Мірчі Луческу 24 січня стане австрійський "Рапід" Відень. 28 січня кияни зустрінуться зі словенським "Марибором". На 31 січня у "Динамо" заплановано матч із австрійським клубом "Аустрія Лустенау".

Список контрольних поєдинків на лютий стане відомим пізніше.

Нагадаємо, за підсумками року "Динамо" вилетіло з єврокубків, а в турнірній таблиці УПЛ команда посідає третє місце, набравши 30 очок. Базова дата 16 туру Прем'єр-ліги – 4 березня. Підопічні Луческу зустрінуться з "Інгульцем".


Данило Слесь, ZN.ua





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