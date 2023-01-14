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2023-01-14
"Динамо" назвало перших суперників на тренувальному зборі в Туреччині
Кияни розпочали підготовку до другої частини сезону.
Київське "Динамо" проведе три матчі у січні на тренувальному зборі в Туреччині.
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Першим суперником команди Мірчі Луческу 24 січня стане австрійський "Рапід" Відень. 28 січня кияни зустрінуться зі словенським "Марибором". На 31 січня у "Динамо" заплановано матч із австрійським клубом "Аустрія Лустенау".
Список контрольних поєдинків на лютий стане відомим пізніше.
Нагадаємо, за підсумками року "Динамо" вилетіло з єврокубків, а в турнірній таблиці УПЛ команда посідає третє місце, набравши 30 очок. Базова дата 16 туру Прем'єр-ліги – 4 березня. Підопічні Луческу зустрінуться з "Інгульцем".
Данило Слесь, ZN.ua