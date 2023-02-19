"Динамо" не змогло обіграти колишню команду Ракицького на зборі у Туреччині

Кияни провели поєдинок проти клубу "Адана Демірспор".

"Динамо" провело черговий матч у Туреччині
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Київське "Динамо" провело черговий контрольний матч на тренувальному зборі у Туреччині.

Команда Мірчі Луческу зустрічалася з місцевим клубом "Адана Демірспор", за який перед поверненням до "Шахтаря" виступав Ярослав Ракицький.

Суперники не змогли визначити переможця та не порадували вболівальників голами – 0:0. Варто зазначити, що трансляцію гри було перервано після першого тайму на вимогу турецької сторони через жалобу в країні.

"Динамо" – "Адана Демірспор" – 0:0

"Динамо": Нещерет (Моргун, 77), Караваєв (Малиш, 81), Попов (Сирота, 57), Дячук (Бурда, 73), Дубінчак (Вівчаренко, 57), Сидорчук (Яцик, 73), Гармаш (Андрієвський, 73), Буяльський (Царенко, 57), Н.Волошин (Боль, 89), Перріс (Беніто, 57), Ванат (Супряга, 73)

Відео першого тайму

Нагадаємо, "Динамо" відновить сезон 4 березня матчем проти "Інгульця" в УПЛ.


Данило Слесь, ZN.ua





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