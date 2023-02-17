"Динамо" впевнено обіграло латвійців на зборі у Туреччині

Київське "Динамо" провело свій десятий контрольний матч на зимовому тренувальному зборі у Туреччині.

Команда Мірчі Луческу зустрічалася з клубом "Лієпая" з Латвії та здобула перемогу з рахунком 2:0.

У першому таймі на 22-й хвилині Кахім Перріс завершив атаку динамівців влучним ударом низом у дотик.

У ході поєдинку "Динамо" продовжувало володіти перевагою та атакувати. Вже у доданий час Назар Волошин заштовхав м'яч у ворота суперника після подачі від партнера.

"Динамо" – "Лієпая" (Латвія) – 2:0

Голи: Перріс, 22, Н.Волошин, 90+1

"Динамо": Нещерет, Караваєв, Дячук (Сірота, 76), Попов, Вівчаренко (Дубінчак, 70), Сидорчук, Шепелєв (Яцик, 58), Перріс (Н.Волошин, 58), Буяльський (Царенко, 76), Кабаєв (Беніто, 6), Ванат (Супряга, 58)

Відео голу Перріса

Відео голу Н.Волошина

Наступний товариський матч динамівці проведуть 20 лютого проти латвійського "Сконто".

Нагадаємо, "Динамо" відновить сезон 4 березня матчем проти "Інгульця" в УПЛ.