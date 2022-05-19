Усик сделает важное обращение для Украины в реванше с Джошуа

Украинский боксер обратится ко всему миру.

Усик сделает важное обращение для Украины в реванше с Джошуа
Бой должен пройти летом
© a-usyk.com

Чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) сделает важное обращение для Украины в реванше против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), об этом заявил промоутер украинского боксера Александр Красюк.

"Заявление, которое он может сделать на публику – экстраординарный шанс, его нельзя упустить и остаться в стороне от такой возможности обратиться ко всему миру. Нужно заявить, что нам нужно объединиться вокруг Украины, остановить войну и позволить всем украинцам вернуться домой целыми и невредимыми. Он выйдет драться не для себя. Он выйдет не за славу или известность. Точнее, он не просто дерется за свое личное наследие, а за всю страну. За весь демократический мир", – цитирует Красюка vringe.com.

Напомним, 25 сентября прошлого года Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца все его титулы.

Усик вернулся в Украину и вступил в территориальную оборону после начала военного вторжения РоSSии. Позже стало известно о том, что чемпион мира покинул страну для подготовки к реваншу против британца.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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