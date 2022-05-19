"Динамо" не будет сеяной командой в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов

Киевлянам предстоит пройти три раунда отбора.

Квалификация ЛЧ стартует уже летом
© ФК Динамо

"Динамо" не будет сеяной командой в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов, сообщает Tribuna.com.

Это стало известно после победы "Айнтрахта" в финале Лиги Европы, которая позволила немцам в следующем розыгрыше ЛЧ попасть в группу ЛЧ.

Отметим, что во втором и третьем раунде квалификации киевляне будут среди сеяных клубов при жеребьевке.

Уже известно, что во втором раунде отбора "Динамо" будет противостоять либо вице-чемпиону Турции ("Фенербахче" или "Коньяспор"), либо серебряному призеру первенства Кипра (АПОЭЛ, АЭК или "Анортосис").

Напомним, нынешний сезон чемпионата Украины по футболу был завершен досрочно из-за военного вторжения РоSSии. Первое место осталось за "Шахтером", который по итогам 18 туров опережал "Динамо" на два очка.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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