"Динамо" не будет сеяной командой в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов, сообщает Tribuna.com .

Это стало известно после победы "Айнтрахта" в финале Лиги Европы, которая позволила немцам в следующем розыгрыше ЛЧ попасть в группу ЛЧ.

Отметим, что во втором и третьем раунде квалификации киевляне будут среди сеяных клубов при жеребьевке.

Уже известно, что во втором раунде отбора "Динамо" будет противостоять либо вице-чемпиону Турции ("Фенербахче" или "Коньяспор"), либо серебряному призеру первенства Кипра (АПОЭЛ, АЭК или "Анортосис").

Напомним, нынешний сезон чемпионата Украины по футболу был завершен досрочно из-за военного вторжения РоSSии. Первое место осталось за "Шахтером", который по итогам 18 туров опережал "Динамо" на два очка.