Легенды мирового футбола проведут благотворительный матч ради Украины

Легенды мирового футбола, в том числе и Андрей Шевченко, проведут благотворительный матч ради Украины.

Встречу организует камерунский экс-игрок "Интера"и "Барселоны" Самюэль Это'О. Его проведут 23 мая на миланском стадионе "Сан-Сиро" с целью помощи беженцам из Украины.

В матче примут участие Лионель Месси, Жулио Сезар, Хавьер Дзанетти, Франческо Тотти, Пауло Дибала, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги, Уэсли Снейдер и другие.

"Я сразу ощутил близость Самюэля и этого проекта. Мы разделяем намерения создать мир, свободный от дискриминации. В такой момент я могу только сделать себя доступным для моей Украины и протянуть руку живущим в ужасе. Поэтому я решил развернуть этот вопрос и попытаться придать многим семьям подобие нормальности в такой драматической и тяжелой ситуации", – сказал Шевченко в интервью итальянской прессе.

Отметим, что 45-летний украинец также сыграет в составе сборной мира против сборной Англии в благотворительном матче 12 июня в Лондоне.

Матч пройдет под эгидой Unicef. В перерыве состоится выступление британского певца Робби Уильямса.