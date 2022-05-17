Ярмоленко рассказал, что рассматривал вариант с возвращением в "Динамо"

Футболист сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал о том, что рассматривал вариант с возвращением в киевское "Динамо".

"Не буду лгать. Я скажу так: "Динамо" было до войны, я серьезно думал о том, чтобы вернуться. Сейчас я на связи с президентом клуба со всеми игроками. Это самая родная команда в моей жизни, команда №1 для меня. Конечно, если говорить о завершении карьеры, то мне бы хотелось завершить ее именно в этой команде.

Но пока у меня есть силы и здоровье, я хочу продолжать играть в футбол на высоком уровне. Тем более, никто не знает, что будет со следующим чемпионатом Украины. Мне хочется вернуться в "Динамо", но у меня есть карьера, которой осталось не так много. Мне хочется поиграть и насладиться футболом. В последние 2-3 года я играл не так много, как я хотел. Я соскучился по игре каждой недели, по двум матчам в неделю. Я соскучился по этой усталости", - сообщил Ярмоленко в эфире "Вацко on air" .

Напомним, украинский полузащитник не продлил контракт с английским клубом и в межсезонье официально станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне Ярмоленко не был игроком основного состава клуба АПЛ и часто выходил на замену. Он принял участие в 32 матчах, забил три гола и сделал три ассиста.