"Спасибо за наш спокойный сон": украинский футболист Петряк почтил память погибшего на войне близкого человека

Иван Петряк потерял на войне тестя.

Тесть Петряка погиб на фронте
© football.ua

Украинский футболист венгерского "Фехервара" Иван Петряк опубликовал в Instagram пост, посвященный покойному тестю.

48-летний Иван Петренко находился на фронте в районе Авдеевки, а 12 мая жена Петряка Юлия начала поиски отца - он перестал выходить на связь. Позже семья узнала о гибели родственника.

"Папа Ваня (батя), не буду сопли жевать, вам не дадут героя, но для нашей семьи вы легенда, легенда патриотизма. Как инвалид, которого кинули на ноль, который отдал свою жизнь за своих детей и внуков. Мы плакать не будем, потому что вы всегда говорили, что ныть - это для слабаков. Что мы бойцы с рождения и будем сражаться до конца. Спасибо за наш спокойный сон! Покойся с миром, родной", - написал Петряк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ванька Петряк (@petryak1994)


Данил Слесь, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника
Тяжелый нокаут: сын легендарного боксера Холифилда потерпел первое поражение в карьереТяжелый нокаут: сын легендарного боксера Холифилда потерпел первое поражение в карьере
Сборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчейСборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчей
В "Вест Хэме" принято окончательное решение по будущему Ярмоленко - СМИВ "Вест Хэме" принято окончательное решение по будущему Ярмоленко - СМИ
"Верю, что они там хотят в Украину": чемпион мира по скалолазанию высказался о возвращении Донбасса в Украину"Верю, что они там хотят в Украину": чемпион мира по скалолазанию высказался о возвращении Донбасса в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Футболист "Динамо" еле сдержал слезы, говоря о войне и ВСУФутболист "Динамо" еле сдержал слезы, говоря о войне и ВСУ
Украинский футболист Зозуля выставил на аукцион тактическую рубашку с автографами бойцов "Азова"Украинский футболист Зозуля выставил на аукцион тактическую рубашку с автографами бойцов "Азова"
Футболист сборной Украины Зубков завоевал Кубок Венгрии с "Ференцварошем"Футболист сборной Украины Зубков завоевал Кубок Венгрии с "Ференцварошем"
Украинский тренер Ребров стал чемпионом ОАЭУкраинский тренер Ребров стал чемпионом ОАЭ
Украинский чемпион ММА рассказал об ужасах оккупации россиянами ИрпеняУкраинский чемпион ММА рассказал об ужасах оккупации россиянами Ирпеня
Украинский голкипер "Реала" подвергся оскорблениям болельщиков в ИспанииУкраинский голкипер "Реала" подвергся оскорблениям болельщиков в Испании
Украинский чемпион Паралимпиады-2020 по плаванию умер в возрасте 33 летУкраинский чемпион Паралимпиады-2020 по плаванию умер в возрасте 33 лет
"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника
"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе
Украинский вратарь Лунин дебютировал за "Реал" в чемпионате ИспанииУкраинский вратарь Лунин дебютировал за "Реал" в чемпионате Испании
Последние новости
Подгружаем последние новости