"Спасибо за наш спокойный сон": украинский футболист Петряк почтил память погибшего на войне близкого человека

Украинский футболист венгерского "Фехервара" Иван Петряк опубликовал в Instagram пост, посвященный покойному тестю.

48-летний Иван Петренко находился на фронте в районе Авдеевки, а 12 мая жена Петряка Юлия начала поиски отца - он перестал выходить на связь. Позже семья узнала о гибели родственника.

"Папа Ваня (батя), не буду сопли жевать, вам не дадут героя, но для нашей семьи вы легенда, легенда патриотизма. Как инвалид, которого кинули на ноль, который отдал свою жизнь за своих детей и внуков. Мы плакать не будем, потому что вы всегда говорили, что ныть - это для слабаков. Что мы бойцы с рождения и будем сражаться до конца. Спасибо за наш спокойный сон! Покойся с миром, родной", - написал Петряк.