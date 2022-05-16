Лунин провел полный матч за "Реал" и отразил пенальти

Украинец провел второй поединок в чемпионате Испании.

Лунин провел полный матч за
Лунин провел второй матч в Ла Лиге за "Реал"
© Real Madrid

Украинский вратарь Андрей Лунин провел полный матч за мадридский "Реал" в рамках 37-го тура чемпионата Испании.

Мадридцы на выезде встречались с "Кадисом" и не смогли победить - 1:1. Единственный гол украинец пропустил на 37-й минуте от Собрино.

Также на 61-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Реала" после того, как Лунин сбил Негредо. Вратарь сумел реабилитироваться, отразив 11-метровый.

Для 23-летнего Андрея Лунина это уже второй матч за "Реал" в испанской Ла Лиге. Также он провел два матча в Кубке Испании.

Напомним, украинец стал игроком "Реала" еще в июле 2018 года. Голкипер на правах аренды выступал за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".


Данил Слесь, ZN.ua

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