Ярмоленко попрощался с болельщиками "Вест Хэма" после матча с "Манчестер Сити"

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко попрощался с болельщиками "Вест Хэма", сообщает Tribuna.com .

Это произошло после поединка 37-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (2:2). Это была последняя домашняя игра для команды украинца в текущем сезоне.

Ярмоленко вышел на замену в компенсированное время. После финального свистка на поле появилась жена 32-летнего футболиста, а сам Андрей держал в руках флаг Украины.

Напомним, украинский полузащитник не продлил контракт с английским клубом и в межсезонье официально станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне Ярмоленко не был игроком основного состава клуба АПЛ и часто выходил на замену. Он принял участие в 32 матчах, забил три гола и сделал три ассиста.