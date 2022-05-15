Ярмоленко попрощался с болельщиками "Вест Хэма" после матча с "Манчестер Сити"
Украинский футболист покинет клуб в межсезонье.
Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко попрощался с болельщиками "Вест Хэма", сообщает
Это произошло после поединка 37-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (2:2). Это была последняя домашняя игра для команды украинца в текущем сезоне.
Ярмоленко вышел на замену в компенсированное время. После финального свистка на поле появилась жена 32-летнего футболиста, а сам Андрей держал в руках флаг Украины.
Напомним, украинский полузащитник не продлил контракт с английским клубом и в межсезонье официально станет свободным агентом.
В нынешнем сезоне Ярмоленко не был игроком основного состава клуба АПЛ и часто выходил на замену. Он принял участие в 32 матчах, забил три гола и сделал три ассиста.