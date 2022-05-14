Испанский клуб претендует на лидера сборной Украины – СМИ

Ярмоленко может продолжить карьеру в Испании.

Испанский клуб претендует на лидера сборной Украины – СМИ
Ярмоленко покинет "Вест Хэм" летом
© УАФ

Полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко интересен испанской "Севилье", сообщает Fichajes.net.

В связи с серьезными кадровыми изменениями в клубе, спортивный директор "Севильи" Рамон Монч подыскивает варианты усиления состава. Одним из них является Ярмоленко, причем его кандидатура всецело устраивает главного тренера команды Хулена Лопетеги, который был бы не прочь видеть среди своих подопечных такого опытного исполнителя.

Также "Севилью" привлекает статус свободного агента, который получит Ярмоленко.

Напомним, контракт 32-летнего украинца истекает летом. Стороны не стали активировать пункт о продлении соглашения еще на один год.

В нынешнем сезоне Ярмоленко не был игроком основного состава клуба АПЛ и часто выходил на замену. Он принял участие в 31 матче, забил три гола и сделал три ассиста.

Украинский полузащитник перешел в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии" в 2018-м году за 20 миллионов евро.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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