"Динамо" будет сеяным в первых раундах квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" будет среди сеяных команд во 2-м в 3-м раундах квалификации Лиги чемпионов сезона 2022/23, сообщает Tribuna.com .

Киевляне стартуют со 2-го раунда, где сыграют против вице-чемпионов Турции или Кипра.

А вот сеяными в третьем раунде подопечные Луческу стали из-за вице-чемпионства ПСВ и победы "Аякса" в чемпионате Нидерландов.

Если "Динамо" пройдет два раунда квалификации, то в плей-офф у украинской команды еще есть шансы стать сеяной, но для этого нужна победа "Рейнджерс" в финале ЛЕ и финиш "Марселя" в чемпионате Франции на любом месте, кроме третьего (сейчас команда вторая с опережением бронзы на три очка).

Напомним, нынешний сезон чемпионата Украины по футболу был завершен досрочно из-за военного вторжения РоSSии. Первое место осталось за "Шахтером", который по итогам 18 туров опережал "Динамо" на два очка.