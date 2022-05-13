"Верю, что они там хотят в Украину": чемпион мира по скалолазанию высказался о возвращении Донбасса в Украину

Донецк оккупирован с 2014-го года.

Болдырев является уроженцем Донецка
© XSport

Двукратный чемпион мира в скоростном скалолазании Даниил Болдырев признался, что верит в возвращение Донбасса в Украину.

"Я однозначно верю, что они хотят в Украину. Даже тренер по легкой атлетике мой. Ему 82 года. Он совковый мужчина, но говорит: "Украина – это моя страна". Я искренне верю, что люди там хотят, чтобы была Украина, чтобы Донецк вернулся. Какие-то люди могут себя обманывать, обманывать, что их там бомбили, что сейчас так и надо, что РоSSия там… Но это 10%. Это те, кто заблудился. Люди вправе ошибаться.

Но если мы возьмем искреннюю человеческую позицию, то люди хотят. И будет там Украина. Я в это верю. У меня даже сон был, что я готовлюсь в Донецке к Олимпийским играм. Верю, что 90% хотят быть украинским Донецком. Там живут украинцы, наши украинцы. А заблудившимся поможем распутаться. Это тоже наши люди, им нужно тоже помогать", - приводит слова Болдырева Xsport.ua.

Напомним, что с весны 2014-года боевые действия в Украине велись на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, на которых сепаратисты при поддержке РоSSии провозгласили так называемые "ДНР и "ЛНР".

24 февраля нынешнего года президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.


Алексей Леоничев, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника
"Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере": украинский гимнаст обрадовался оккупации Херсона"Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере": украинский гимнаст обрадовался оккупации Херсона
"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе
Эра Абрамовича завершена: "Челси" официально объявил о продаже клубаЭра Абрамовича завершена: "Челси" официально объявил о продаже клуба
Сборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчейСборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчей
Блок рекламы


Похожие новости
Паралимпийская сборная Украины вышла в финал чемпионата мира по футболуПаралимпийская сборная Украины вышла в финал чемпионата мира по футболу
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The RingУсик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring
Футбол не может остановить войну, мы можем только требовать мира, - президент ФИФАФутбол не может остановить войну, мы можем только требовать мира, - президент ФИФА
Украинский тренер Ребров стал чемпионом ОАЭУкраинский тренер Ребров стал чемпионом ОАЭ
Украинский чемпион ММА рассказал об ужасах оккупации россиянами ИрпеняУкраинский чемпион ММА рассказал об ужасах оккупации россиянами Ирпеня
УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионовУЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" объявил о трансфере одного из лучших нападающих мира"Манчестер Сити" объявил о трансфере одного из лучших нападающих мира
"Шахтер" намерен сыграть матчи Лиги чемпионов в Польше"Шахтер" намерен сыграть матчи Лиги чемпионов в Польше
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мираУсик возглавил рейтинг лучших боксеров мира
Много раз думал пойти воевать за Украину – ШевченкоМного раз думал пойти воевать за Украину – Шевченко
Последние новости
Подгружаем последние новости