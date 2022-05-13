"Верю, что они там хотят в Украину": чемпион мира по скалолазанию высказался о возвращении Донбасса в Украину

Двукратный чемпион мира в скоростном скалолазании Даниил Болдырев признался, что верит в возвращение Донбасса в Украину.

"Я однозначно верю, что они хотят в Украину. Даже тренер по легкой атлетике мой. Ему 82 года. Он совковый мужчина, но говорит: "Украина – это моя страна". Я искренне верю, что люди там хотят, чтобы была Украина, чтобы Донецк вернулся. Какие-то люди могут себя обманывать, обманывать, что их там бомбили, что сейчас так и надо, что РоSSия там… Но это 10%. Это те, кто заблудился. Люди вправе ошибаться.

Но если мы возьмем искреннюю человеческую позицию, то люди хотят. И будет там Украина. Я в это верю. У меня даже сон был, что я готовлюсь в Донецке к Олимпийским играм. Верю, что 90% хотят быть украинским Донецком. Там живут украинцы, наши украинцы. А заблудившимся поможем распутаться. Это тоже наши люди, им нужно тоже помогать", - приводит слова Болдырева Xsport.ua .

Напомним, что с весны 2014-года боевые действия в Украине велись на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, на которых сепаратисты при поддержке РоSSии провозгласили так называемые "ДНР и "ЛНР".