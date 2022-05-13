Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий.

Свою версию рейтинга обновил авторитетный журнал The Ring .

Украинец сместил с первого места абсолютного чемпиона мира Сауля Альвареса, который проиграл бой россиянину Дмитрию Биволу и стал шестым.

На седьмой строчке находится украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО).

Стоит отметить, что британский супертяжеловес Тайсон Фьюри не попал в список, так как завершил карьеру.

Топ-10 рейтинга The Ring:

1. Александр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Иноуэ

4. Эррол Спенс

5. Хуан Франциско Эстрада

6. Сауль Альварес

7. Василий Ломаченко

8. Дмитрий Бивол

9. Джош Тейлор

10. Роман Гонсалес

Напомним, Александр Усик готовится провести реванш против британца Энтони Джошуа.