Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring

Украинский чемпион мира вышел на первое место после поражения Сауля Альвареса, информирует ZN.ua.

Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring
Усик готовится к реваншу с Джошуа
© Boxingscene

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий.

Свою версию рейтинга обновил авторитетный журнал The Ring.

Украинец сместил с первого места абсолютного чемпиона мира Сауля Альвареса, который проиграл бой россиянину Дмитрию Биволу и стал шестым.

На седьмой строчке находится украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО).

Стоит отметить, что британский супертяжеловес Тайсон Фьюри не попал в список, так как завершил карьеру.

Топ-10 рейтинга The Ring:

1. Александр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Иноуэ

4. Эррол Спенс

5. Хуан Франциско Эстрада

6. Сауль Альварес

7. Василий Ломаченко

8. Дмитрий Бивол

9. Джош Тейлор

10. Роман Гонсалес

Напомним, Александр Усик готовится провести реванш против британца Энтони Джошуа.


Данил Слесь, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника
"Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере": украинский гимнаст обрадовался оккупации Херсона"Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере": украинский гимнаст обрадовался оккупации Херсона
"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе
Эра Абрамовича завершена: "Челси" официально объявил о продаже клубаЭра Абрамовича завершена: "Челси" официально объявил о продаже клуба
Сборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчейСборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчей
Блок рекламы


Похожие новости
Футбол не может остановить войну, мы можем только требовать мира, - президент ФИФАФутбол не может остановить войну, мы можем только требовать мира, - президент ФИФА
"Манчестер Сити" объявил о трансфере одного из лучших нападающих мира"Манчестер Сити" объявил о трансфере одного из лучших нападающих мира
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мираУсик возглавил рейтинг лучших боксеров мира
Украинец Гоза с рекордом выиграл юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике
Паралимпийская сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мираПаралимпийская сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Усика признали вторым в рейтинге лучших боксеров современностиУсика признали вторым в рейтинге лучших боксеров современности
Лучший боксер мира высказался о возможном бое против УсикаЛучший боксер мира высказался о возможном бое против Усика
Усик подписал перчатки для благотворительного аукциона в ЛондонеУсик подписал перчатки для благотворительного аукциона в Лондоне
"Должен помочь своей стране": Усик назвал войну сильной мотивацией перед реваншем с Джошуа"Должен помочь своей стране": Усик назвал войну сильной мотивацией перед реваншем с Джошуа
Шевченко сыграет за сборную мира в благотворительном матчеШевченко сыграет за сборную мира в благотворительном матче
Последние новости
Подгружаем последние новости