По матчу с "Боруссией" не надо делать поспешных выводов - Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу в товарищеском матче с "Боруссией" Менхенгладбах (2:1).

"Первый матч, сборная не играла полгода, я не работал полгода. У меня нет вопросов к ребятам, на этом этапе они молодцы, хорошо все сделали. Ошибок очень много, будем их исправлять.

Контрольная игра, не нужно делать поспешных выводов. Не нужно хвалить игроков. Впереди у нас главный поединок. Я еще подумаю, кого выставить в составе. Это контрольный матч, а в официальных все будет по-другому. Ребята забили, я их похвалил, двигаемся дальше", - сказал Петраков.

Также тренер отметил поддержку стадиона в Менхенгладбахе:

"Очень хорошая атмосфера. Честно скажу, у меня даже слезы на глаза накатили, муравьи пошли по коже. Отлично, что наша нация объединилась. Спасибо украинцам, что пришли и поддержали, спасибо немцам. Атмосфера была великолепна".

Петраков также отметил, что в составе команды есть травмы:

"Цыганков остался в Любляне, работает с реабилитологом. Надеюсь, через три-четыре дня будет в строю. Что касается Артема Довбика, то мы с помощью "Боруссии" сделали ему МРТ. У него есть небольшое повреждение, поэтому сегодня мы его поберегли. Артему нужно пять-шесть дней на восстановление".

Следующий товарищеский матч подопечные Александра Петракова проведут 17 мая против итальянского клуба "Эмполи", а 18 мая - с хорватской "Риекой".