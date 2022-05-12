По матчу с "Боруссией" не надо делать поспешных выводов - Петраков

Главный тренер сборной Украины остался доволен футболистами, информирует ZN.ua.

По матчу с
Петраков отметил, что в команде есть игроки с травмами
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу в товарищеском матче с "Боруссией" Менхенгладбах (2:1).

"Первый матч, сборная не играла полгода, я не работал полгода. У меня нет вопросов к ребятам, на этом этапе они молодцы, хорошо все сделали. Ошибок очень много, будем их исправлять.

Контрольная игра, не нужно делать поспешных выводов. Не нужно хвалить игроков. Впереди у нас главный поединок. Я еще подумаю, кого выставить в составе. Это контрольный матч, а в официальных все будет по-другому. Ребята забили, я их похвалил, двигаемся дальше", - сказал Петраков.

Также тренер отметил поддержку стадиона в Менхенгладбахе:

"Очень хорошая атмосфера. Честно скажу, у меня даже слезы на глаза накатили, муравьи пошли по коже. Отлично, что наша нация объединилась. Спасибо украинцам, что пришли и поддержали, спасибо немцам. Атмосфера была великолепна".

Петраков также отметил, что в составе команды есть травмы:

"Цыганков остался в Любляне, работает с реабилитологом. Надеюсь, через три-четыре дня будет в строю. Что касается Артема Довбика, то мы с помощью "Боруссии" сделали ему МРТ. У него есть небольшое повреждение, поэтому сегодня мы его поберегли. Артему нужно пять-шесть дней на восстановление".

Следующий товарищеский матч подопечные Александра Петракова проведут 17 мая против итальянского клуба "Эмполи", а 18 мая - с хорватской "Риекой".


Данил Слесь, ZN.ua

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