Украинский тренер Ребров стал чемпионом ОАЭ

Украинский тренер Сергей Ребров вместе с "Аль-Айном" стал чемпионом Объединенных Арабских Эмиратов.

Команда украинца в 23-м туре принимала "Аль-Джазиру" и разгромила соперника со счетом 5:0. За три туда до конца сезона "Аль-Айн" гарантировал себе первое место в турнирной таблице.

Клуб Реброва в 14-й раз стал чемпионом ОАЭ , обновив национальный рекорд. Команда впервые заняла первое место под руководством Сергея Реброва. Всего украинец добыл свой уже шестой национальный титул в клубной карьере. Ранее он дважды становился чемпионом с киевским "Динамо" и трижды - с венгерским "Ференцварошем".