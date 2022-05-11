Украинский тренер Ребров стал чемпионом ОАЭ

Украинский специалист привел к титулу "Аль-Айн".

Украинский тренер Ребров стал чемпионом ОАЭ
Ребров выиграл чемпионат и Кубок ОАЭ
© Al Arabiya

Украинский тренер Сергей Ребров вместе с "Аль-Айном" стал чемпионом Объединенных Арабских Эмиратов.

Команда украинца в 23-м туре принимала "Аль-Джазиру" и разгромила соперника со счетом 5:0. За три туда до конца сезона "Аль-Айн" гарантировал себе первое место в турнирной таблице.

Клуб Реброва в 14-й раз стал чемпионом ОАЭ, обновив национальный рекорд. Команда впервые заняла первое место под руководством Сергея Реброва. Всего украинец добыл свой уже шестой национальный титул в клубной карьере. Ранее он дважды становился чемпионом с киевским "Динамо" и трижды - с венгерским "Ференцварошем".

Напомним, Сергей Ребров возглавил "Аль-Айн" в июне прошлого года. В начале августа после ухода Андрея Шевченко Реброва называли главным кандидатом на пост нового наставника сборной Украины. Однако клуб из ОАЭ и специалист не сумели договориться о расторжении контракта, а команду возглавил Александр Петраков.


Данил Слесь, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника
"Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере": украинский гимнаст обрадовался оккупации Херсона"Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере": украинский гимнаст обрадовался оккупации Херсона
"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе
Эра Абрамовича завершена: "Челси" официально объявил о продаже клубаЭра Абрамовича завершена: "Челси" официально объявил о продаже клуба
Сборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчейСборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчей
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский чемпион ММА рассказал об ужасах оккупации россиянами ИрпеняУкраинский чемпион ММА рассказал об ужасах оккупации россиянами Ирпеня
Украинский голкипер "Реала" подвергся оскорблениям болельщиков в ИспанииУкраинский голкипер "Реала" подвергся оскорблениям болельщиков в Испании
Украинский чемпион Паралимпиады-2020 по плаванию умер в возрасте 33 летУкраинский чемпион Паралимпиады-2020 по плаванию умер в возрасте 33 лет
"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе
Украинский вратарь Лунин дебютировал за "Реал" в чемпионате ИспанииУкраинский вратарь Лунин дебютировал за "Реал" в чемпионате Испании
"Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере": украинский гимнаст обрадовался оккупации Херсона"Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере": украинский гимнаст обрадовался оккупации Херсона
Футболист Ярмоленко обратился к мировому сообществу с просьбой освободить украинцев из "Азовстали"Футболист Ярмоленко обратился к мировому сообществу с просьбой освободить украинцев из "Азовстали"
Звездный украинский талант "Шахтера" определился с европейским клубом продолжения карьерыЗвездный украинский талант "Шахтера" определился с европейским клубом продолжения карьеры
"Уверен, скоро все мы перейдем": футбольный тренер Ребров высказался об украинском языке"Уверен, скоро все мы перейдем": футбольный тренер Ребров высказался об украинском языке
Экс-тренер сборной Украины по футболу решил оправдать роSSийских спортсменовЭкс-тренер сборной Украины по футболу решил оправдать роSSийских спортсменов
Последние новости
Подгружаем последние новости