Украинский тренер Ребров стал чемпионом ОАЭ
Украинский специалист привел к титулу "Аль-Айн".
Украинский тренер Сергей Ребров вместе с "Аль-Айном" стал чемпионом Объединенных Арабских Эмиратов.
Команда украинца в 23-м туре принимала "Аль-Джазиру" и разгромила соперника со счетом 5:0. За три туда до конца сезона "Аль-Айн" гарантировал себе первое место в турнирной таблице.
Клуб Реброва в 14-й раз стал чемпионом ОАЭ, обновив национальный рекорд. Команда впервые заняла первое место под руководством Сергея Реброва. Всего украинец добыл свой уже шестой национальный титул в клубной карьере. Ранее он дважды становился чемпионом с киевским "Динамо" и трижды - с венгерским "Ференцварошем".
Напомним, Сергей Ребров возглавил "Аль-Айн" в июне прошлого года. В начале августа после ухода Андрея Шевченко Реброва называли главным кандидатом на пост нового наставника сборной Украины. Однако клуб из ОАЭ и специалист не сумели договориться о расторжении контракта, а команду возглавил Александр Петраков.